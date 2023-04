«Semis et repiquage» à la Grainothèque de Spa

Connaissez-vous la grainothèque qui se trouve à la Bibliothèque de Spa? Il s’agit d’un endroit spécialement destiné à l’échange des graines, des plantes, des conseils concernant les plantes et les fleurs. Mais c’est aussi des ateliers gratuits proposés aux ados et aux adultes sur différents thèmes. Pour ce mois d’avril, le thème abordé sera «Semis et repiquage», un atelier pendant lequel des trucs et des astuces faciles seront partagés.

Quand? le mercredi 26 avril à 19h30 Où? Bibliothèque de Spa Infoset Inscription souhaitée? 087/77.24.52