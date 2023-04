Comment bien «se séparer ensemble»: la nouvelle mission de l’AMO de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et Manhay

L’AMO existe à Vielsalm depuis 2004, date à laquelle elle a été agréée par la Fédération Wallonie Bruxelles. Avec ses 8 équivalents temps plein, elle exerce ses nombreuses activités (à détailler sur le site internet www.amoetincelle.be ) sur les communes de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et Manhay. L’ASBL est accessible 24H sur 24 et 7 jours sur 7.

au départ du constat que 63% des jeunes qui fréquentent les services de l’AMO vivent dans une famille où les parents sont séparés, un partenariat a été conclu avec le Plan de Cohésion Sociale de Vielsalm afin d’élaborer un outil pour aider les couples à se «séparer ensemble». Un carnet pratique a été réalisé avec l’aide d’experts extérieurs comme Julien Lansival, avocat spécialisé dans le droit de la famille et Jennifer Marini, psychologue spécialisée dans le domaine de l’enfance. Le support graphiquement bien réussi et d’une lecture agréable aborde les aspects psychologiques et juridiques d’une séparation. Il a été mis à disposition des maisons communales, des CPAS, des médecins et des tribunaux, il se trouve bien entendu à l’AMO de Vielsalm, mais est surtout téléchargeable sur son site internet.