La Maison des Tailleurs de Sart, espace de convivialité!

Plus récemment au sortir de la crise sanitaire, une nouvelle initiative a été prise par les comités sartois qui ont décidé de proposer 6 fois par an des dimanches apéro (l’Apéro du Tailleur). Il s’adresse principalement aux villageois qui sont souvent à la manœuvre lors des grosses organisations (bals) et peuvent ainsi se retrouver dans une ambiance détendue et sympathique. La population sartoise devient aussi plus importante et ces apéros facilitent grandement l’intégration et la cohésion sociale.