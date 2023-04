L’UE fixe un prix aux émissions de CO2 des voitures et du chauffage: pourquoi cela pourra avoir un impact direct pour votre portefeuille

Le « marché du carbone » (ou système d’échange de quotas d’émission de l’UE, SEQE) permet à quelque 11.000 entreprises du secteur de l’industrie lourde et de l’électricité de disposer de droits d’émission. Chaque année, le nombre de droits disponibles diminue. Les entreprises doivent donc choisir : émettre moins ou payer plus.

Ces industries ont ainsi diminué leurs émissions de 35 % entre 2005 et 2021. Le système est désormais renforcé, dans le cadre du relèvement des ambitions climatiques de l’Union européenne. À partir de 2024, les quotas d’émissions seront plus rapidement retirés du marché, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de ces secteurs de 62 %.

Lire aussi Une bonne nouvelle pour votre portefeuille: les tarifs de distribution de gaz et d’électricité devraient rester stables

Plus novatrice, mais aussi plus délicate sur le plan politique, a été la décision de créer un marché similaire pour les émissions du transport routier et du chauffage des bâtiments.