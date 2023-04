Capacité augmentée, hôtel, musée… Manchester City voit très grand pour la rénovation de l’Etihad Stadium (photos)

Manchester City souhaite agrandir son stade et ainsi porter la capacité de l’Etihad Stadium à 60.000 places, au lieu des 53.000 actuelles. Le champion d’Angleterre aimerait également y installer un hôtel, un musée et d’autres infrastructures.

Les plans proposés prévoient la construction de 7.000 sièges supplémentaires via l’agrandissement de la tribune nord. Manchester City veut également construire une fan-zone couverte, dans laquelle se trouverait un magasin, des points de vente de nourriture et boisson, un musée et un hôtel avec 400 lits. Le club de Kevin De Bruyne a consulté les supporters et la communauté locale durant un mois, les invitant à faire part de leurs commentaires sur les concepts et les dessins.