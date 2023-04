Volkswagen ID.7 : Toutes les images et les infos

Même si on savait déjà pas mal de choses à son sujet en rassemblant tous les petits détails déjà publiés, on peut enfin voir la nouvelle ID.7 dans toute sa gloire, et en parler plus largement. Première chose à (re-)dire, on ne peut que se réjouir que le nouveau modèle électrique de VW soit une – grande – berline, et non un énième crossover. D’abord parce que ça change, et surtout parce que ça a tellement plus de sens sur le plan énergétique. Et vous allez voir que ce n’est pas peu dire.

Jusqu’à 700 km

En effet, ceci est le modèle le plus aérodynamique de la famille ID, ce qui est déjà un atout. Second atout, l’ID.7 inaugure un tout nouveau moteur électrique développé par VW (286 ch), qu’on annonce comme l’un de plus économes du marché. On assemble le tout, et on apprend qu’avec la batterie 77 kWh, cette grande berline de 4,96 m pourra en théorie parcourir 615 km, ce qui est bien plus que les ID.4 et ID.5 avec la même batterie. En option, il y aura aussi une batterie de 86 kWh, portant l’autonomie à 700 km. Pour aller aussi loin, les Mercedes EQS et Lucid Air (des modèles beaucoup plus chers) ont besoin d’une batterie de quelques 100 kWh.