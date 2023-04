Smart #3 : La même en plus grand

L’ex-constructeur de minicitadines ultra-pratiques vient de présenter le second modèle de son redéploiement. Aucune réelle surprise, puisque le modèle était déjà annoncé : la « hashtag 3 » est un crossover coupé électrique qui surfe sur la vague à la mode. Si Mercedes est toujours propriétaire de la marque et signe le design, rappelons que la base technique est signée Geely, et que la Smart partage donc sa plateforme et tout le reste avec des modèles Volvo, Lynk&Co ou encore Zeekr, par exemple. Ce qui change, c’est le langage esthétique, plus jeune, plus dynamique, surtout au niveau de l’habitacle effectivement très agréable.

Brabus

En version de base, ce beau bébé de près de 2 tonnes sera équipé d’un moteur de 268 ch. Et cette fois encore, Smart proposera une version estampillée Brabus, équipée d’un second moteur (donc de 4 roues motrices), pour une puissance cumulée de 422 ch. Aucune info n’est encore publiée concernant les batteries et l’autonomie, mais on peut supposer que le pack sera au-moins égal à celui de la #1, d’une capacité de 66 kWh. On en saura probablement plus dans les mois à venir, puisque la Smart #3 pourra être commandée en Europe dès septembre prochain, pour des premières livraisons début 2024.