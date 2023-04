Renault Clio 2023 : Dernière mise en beauté avant adieu définitif

OK, nous dramatisons peut-être un peu, car comme pour la Mégane, on peut imaginer que le nom Clio est déjà assuré de vivre encore longtemps dans l’univers électrique. Mais c’est donc bien la toute dernière fois qu’on découvre un nouveau visage de la Clio « à l’ancienne », avant que se clôture une histoire commencée en 1990 : celle de la voiture française la plus vendue au monde, avec plus de 16 millions d’unités.

Forte personnalité

Passons rapidement sur la partie arrière de la voiture, où les modifications concernent surtout une modernisation des blocs optiques. Mais à l’avant, pardon, quel changement ! Entre le renouvellement des phares, des feux de jour LED en « demi-losange » et de la calandre, la Clio affiche un visage plus mature et plus assertif que jamais. On adore !