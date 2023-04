Suspension des activités de la maternité du Centre de Santé des Fagnes (Chimay) en matière d’accouchement: «Une coopération transfrontalière a été mise en place»

La maternité du Centre de Santé des Fagnes (Chimay) a suspendu temporairement ses activités depuis le 11 avril et ce, jusqu’au 30 juin prochain en raison d’un taux d’absence élevé des sages-femmes.

Lire aussi La maternité du Centre de Santé des Fagnes de Chimay suspend temporairement ses activités: «On ne veut pas brader la prise en charge des naissances»

Une situation qui a poussé le député régional Ecolo Christophe Clersy à interroger la Ministre wallonne de la Santé Christie Morreale sur cette situation : « Sans ce personnel, la continuité et la sécurité des soins ne peuvent être assurées. Même si cette suspension ne concerne que les accouchements et non les consultations périnatales, cette situation pose question. Premièrement, cet hôpital éloigné géographiquement des grandes villes est le seul à pouvoir accueillir le plus rapidement possible des femmes proches de l’accouchement. Deuxièmement, cet éloignement ne facilite pas le recrutement d’autres sages-femmes pour maintenir le service à flots pendant les congés de certaines. »