Tentatives d’arnaque autour de la marche gourmande à Saint-Denis: «De fausses places sont en vente sur les réseaux sociaux», préviennent les organisateurs

Les escrocs n’ont peur de rien et profitent de la moindre opportunité, même d’une marche gourmande ! L’ASBL montoise les Routards s’en est rendu compte et a lancé un avertissement sur les réseaux sociaux. Des arnaqueurs créent de faux comptes et prétendent revendre des places pour l’événement prévu ce samedi à Saint-Denis (Mons).