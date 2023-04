La coalition d’États souhaitant faire de la mer du Nord une grande centrale énergétique s’élargit: neuf pays vont se réunir à Ostende pour en discuter

En mai de l’année dernière, le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten se sont rendus à Esbjerg, au Danemark. Avec leurs collègues danois, allemands et néerlandais, ils ont signé la « déclaration d’Esbjerg » : un accord qui vise à décupler la capacité éolienne d’ici 2050 et de faire de la mer du Nord une grande centrale énergétique.

Le deuxième sommet de la mer du nord se tiendra lundi prochain à Ostende. La coalition sera élargie et passera de quatre à neuf pays. La France, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Norvège et le Luxembourg s’ajouteront. Ce dernier, sans accès à la mer, sera, selon le Premier ministre Alexander De Croo un « pays virtuel de la mer du Nord ».

Ce n’est pas un hasard si ce sommet se déroulera en Belgique. Le pays est pionnier dans la construction d’éoliennes offshore et est devenue un leader mondial dans la construction de parcs éoliens offshore. Les entrepreneurs maritimes DEME et Jan De Nul, par exemple, sont des acteurs mondiaux dans la construction de parcs éoliens.

L’ambition du sommet n’est pas seulement d’étendre la capacité des parcs éoliens offshore – les neuf pays visent ensemble 134 GW en 2030 et plus de 300 GW en 2050 – mais surtout de s’assurer que la mise en œuvre concrète se déroule sans heurts. « La rapidité de mise en œuvre est le véritable engagement de ce sommet de la mer du Nord », a déclaré le Premier ministre mardi lors d’une présentation de ce sommet.

Concrètement, il s’agit de s’entendre sur la standardisation des parcs éoliens et d’envisager par exemple l’utilisation d’une même technologie. Cela devrait permettre aux parcs d’être construits plus rapidement, selon le Premier ministre. Des accords sur les appels d’offres, l’interconnexion et la sécurité sont également nécessaires.

L’engagement de transformer la mer du Nord en une grande centrale électrique verte s’inscrit dans l’objectif de se débarrasser des combustibles fossiles – en particulier de Russie – et d’assurer la sécurité d’approvisionnement et l’accès à une énergie verte et bon marché. « Les énergies renouvelables sont la solution à la fois à la crise énergétique et climatique », a rappelé la ministre Van der Straeten.