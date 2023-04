Le sculpteur Alfred Blondel désigné Citoyen d’Honneur à Woluwe-Saint-Pierre, «sa commune de cœur» (photos)

Ce lundi 17 avril, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décerné la médaille de Citoyen d’Honneur à Monsieur Alfred Blondel : sculpteur de renom qui a contribué au rayonnement de la vie artistique et culturelle à Woluwe-Saint-Pierre et en Belgique.

Homme d’affaires accompli, Alfred Blondel est devenu sculpteur sur la tard, à l’âge de 54 ans. Amateur de courbes, de pureté et en opposition à l’antiquité – une période de l’histoire qui le fascine mais lors de laquelle seuls les hommes forts et musclés sont érigés en statues –, il se spécialise dans la sculpture en terre creuse de jeunes femmes de 18 à 30 ans pour « valoriser les charmes naturels de la jeunesse », selon ses propres mots.

Son histoire

Il connaît son heure de gloire dans les années 90 et au début du 21e siècle lorsqu’il multiplie les expositions et vend 1.300 bronzes et 500 terres cuites à des particuliers ainsi que 17 œuvres à des communes bruxelloises et brabançonnes qui sont exposées dans 12 lieux publics. « À cette période, Woluwe-Saint-Pierre a acquis 2 sculptures d’Alfred Blondel. Elles sont installées dans l’espace publique sanpétrusien. « Cathy » veille sur la Place Dumon à Stockel et « Cassandre » embellit le square Louisa dans le quartier Saint-Paul, près du domicile d’Alfred Blondel », explique le bourgmestre, Benoît Cerexhe (Les Engagés).

WSP

C’est la défunte épouse d’Alfred Blondel, Myriam, qui lui révélera son propre talent en insistant pour qu’il participe à des villégiatures artistiques pendant ses congés et en le poussant à aller s’inscrire dans des académies. De retour de ses premiers cours à l’académie de Watermael-Boitsfort le 28 septembre 1980, il dit « Un homme entre deux âges posait. Je me mis au travail et l’impression que je ressentis fut incroyable : je voyais naître sous mes yeux et de ma main un grand personnage en pied, vivant, véridique, et pour moi inattendu. J’avais découvert ma vocation. Je savais ce que je ferais pour le restant de ma vie ! »

« Une figure marquante »

« Si Alfred Blondel est originaire d’Anvers », explique Benoît Cerexhe, « Woluwe-Saint-Pierre est assurément devenu sa commune de cœur et d’adoption. Il y vit depuis 1970. Il y a fait toute sa carrière artistique et 3 de ses 4 enfants résident toujours dans la commune. Il est assurément une figure marquante de l’histoire sanpétrusienne. »