Athlétisme: vraisemblablement pas d’heptathlon pour Nafi Thiam avant les Mondiaux

Nafi Thiam, qui poursuit sa préparation en Afrique du Sud sous la direction de son nouvel entraîneur Michael Van der Plaetsen après son exploit de l’Euro indoor d’Istanbul, où elle s’est imposée au pentathlon en battant le record du monde, ne participera pas, le week-end des 27 et 28 mai, au meeting de Götzis, la réunion autrichienne réservée aux spécialistes des épreuves combinées.

C’est ce qu’a fait savoir, ce mardi, le management de la Namuroise, qui a précisé par ailleurs qu’elle n’avait pas l’intention, pour le moment, de disputer un heptathlon complet avant les Mondiaux de Budapest (19-27 août), le principal rendez-vous de l’année. « Nous gardons toutefois ouvertes toutes les options », ajoutent ses agents. Seuls deux meetings, prévus le week-end des 17 et 18 juin, à Ratingen (Allemagne) et Tenerife et également réservés aux « combinards », pourraient éventuellement l’intéresser.