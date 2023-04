L’IPES à la 4e place du Concours du Meilleur Jeune Jardinier 2023: les élèves tournaisiens ont la main verte

Pour renouveler l’événement, cette année, une foire horticole « Tous au jardin » était également organisée sur le site de la Brasserie Elfique où se déroulait le concours. Ce fut une jolie opportunité pour les étudiants, de 5e et 6e, en technique de qualification Horticulture, de rencontrer des professionnels de l’horticulture et des pépinières, mais aussi d’aller encourager leurs camarades concourants.

À l’occasion de la 12e édition du Concours du Meilleur Jeune Jardinier 2023, douze équipes s’affrontaient. Parmi celles-ci, sept jeunes issus de la fine fleur de 7e « aménagement Parc et Jardins » de l’IPES Tournai, répartis en deux équipes : Cyril Fourmeaux, Thomas Petit, Matéo Geiregat, Louis Plancquaert, Florent Demartin, Bastien Decruyenaere et Maxime Darche.

« Durant les deux jours de compétition, et avec de multiples outils, une esquisse de projet imposée, un cahier de charges, une surface attribuée, etc. les élèves ont relevé leurs manches pour parvenir à réaliser, dans un timing précis et avec beaucoup de dextérité, l’aménagement d’un jardin composé. Comprenant un coin détente, un étang et des terrasses. L’idée du coin détente à imaginer était de permettre à quiconque de s’installer confortablement sur un banc et de découvrir à la fois le panorama de la Brasserie Elfique mais aussi le paysage de rochers », explique Mme Estelle Pollet, chef d’atelier à l’IPES Tournai.