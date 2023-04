Alstom va équiper 37 locomotives SNCB avec l’ETCS: l’usine de Charleroi pilotera le projet

« Avec ce nouveau contrat, Alstom équipera au total un peu plus de 800 véhicules et locomotives de la SNCB et renforcera la sécurité sur les rails », se réjouit Bernard Belvaux, directeur général d’Alstom Benelux. « Il s’agit également d’une annonce importante pour la Belgique, puisque le site de Charleroi travaillera sur ce projet. Nous continuons à nous développer en Belgique, et nous sommes à la recherche de 80 nouveaux collaborateurs dans les domaines de l’engineering pour le site de Charleroi. »