Fin du ramadan en Belgique: voici quand sera connue la date précise

Et la fin de cette période approche à grand pas. Selon nos confrères du Soir, le conseil des théologiens de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) se réunira ce jeudi 20 avril pour, dans la foulée, communiquer sur la date de fin du Ramadan.

de videos

Pendant toute cette période de prière et de jeûne, qui constitue l’un des piliers de l’islam, à l’exception des personnes les plus fragiles, les croyants doivent s’abstenir de manger, boire, fumer et avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil. Des exceptions existent pour les enfants qui n’ont pas atteint la puberté, les femmes enceintes, les malades ou les personnes âgées.