L’exposition en plein air ParK-Art débarque au parc des Étangs à Anderlecht

« L’art ne doit être cantonné à quelques galeries élitistes et à un public choisi. L’art élève, sensibilise, émeut, questionne ou crée le débat. Le rôle d’une commune comme la nôtre est de promouvoir l’art et les artistes mais aussi et surtout de permettre à nos habitants de côtoyer l’art au quotidien, notamment dans les espaces publics » précise Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.

Ces sculptures, prêtées par des artistes de renommée pour une période d’un an, seront à découvrir au parc des Étangs, un lieu très fréquenté de la commune où se croisent promeneurs, familles, séniors et sportifs.