Il appelle la police au moment de mettre le feu à la voiture de son ex à Courcelles: «J’ai besoin d’aide»

La nuit du 29 au 30 mai 2021, Noémie appelle la police: son compagnon vient de la frapper dans la voiture, alors qu’elle le ramène chez ses parents à Courcelles. Elle explique lui avoir signifié la rupture ce soir-là et l’avoir ensuite raccompagné chez lui. « Dans la voiture, il m’a frappée, étranglée, il m’a tapé la tête dans le pare-brise. Ses parents, attirés par mes cris et mes coups de klaxon, l’ont extrait de la voiture mais il a encore réussi à me donner un coup de pied ».