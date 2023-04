De gros embarras de circulation au centre de Herve à cause des travaux sur l’autoroute E40

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine dernière, un chantier a débuté sur l’autoroute E40 entre Battice et Welkenraedt. Ce chantier a pour objectif la réfection des revêtements de l’autoroute entre Battice et Welkenraedt, sur 6 km en direction de l’Allemagne. Et cela engendre inévitablement des files sur le tronçon en travaux. Et l’engorgement provoque aussi des embarras de circulation dans les communes situées non loin de l’autoroute, via lesquelles les automobilistes recherchent des itinéraires bis. C’est notamment le cas de la ville de Herve.