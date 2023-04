«Je suis contraint de m’éloigner de l’antenne»: le célèbre journaliste annonce mettre sa carrière en pause suite à une rechute de son cancer (photo)

« Il y avait 1 à 5 % de chance que ça arrive et c’est arrivé. Ça va secouer très fort mais je suis prêt et très bien entouré. Je ne serai jamais très loin des terrains et des équipes de ‘France TV Sport’. Et comme les bleus, mon seul objectif en 2023 est la victoire », poursuit Matthieu Lartot, qui conclut : « A très bientôt. Vive le sport et vive le rugby. »

Comme l’explique Le Parisien, Matthieu Lartot s’était blessé lors d’un match, quand il était plus jeune. En 2020, il racontait son passé à Paris Match : « On a cru que c’était une entorse du genou et de là est apparue une masse à l’intérieur de mon genou. On aurait pu passer à côté et qu’elle se développe en silence et qu’elle soit plus grave. » Suite à cela, son genou et son articulation avaient été retirés, remplacés par une prothèse.