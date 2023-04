La boulangerie «Le Grain de Plaisir» en a ras-le-bol des travaux entre Dottignies et Espierres: «Chacun fait des travaux dans son coin, et nous, nous sommes au centre et nous sommes touchés de plein fouet»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le carrefour avec le Boulevard des Canadiens, la Barrière de Fer est complètement inaccessible. Le seul moyen d’y arriver est de venir de Courtrai ou Espierres. Pour la plupart des clients de la boulangerie « Le Grain de Plaisir », un énorme détour est nécessaire pour accéder à l’établissement. « Nous avons déménagé une première fois en mai dernier, lorsqu’ils ont débuté les travaux. Nous nous sommes installés au Vivo, car si l’on veut venir de Dottignies à la boulangerie à Espierres, il faut passer par Warcoing ! Je m’étais déjà rapproché des propriétaires de l’établissement au moment des travaux préparatoires. Comme ce sont des gens super sympas et d’anciens commerçants qui comprennent notre situation, on arrive à s’arranger comme cela. Mais si nous n’avions pas trouvé cette solution, je me demande ce qu’on aurait pu faire… », explique le propriétaire de l’établissement, Gaylord Rosereau.