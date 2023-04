Les 4h de cuistax de retour à Mons ce mercredi: voici les dispositions mises en place

L’événement se tiendra ce mercredi 19 avril dès 16h. « Les étudiants l’attendaient impatiemment ! Les 4h de cuistax reviennent pour une édition 2023 qui s’annonce d’ores et déjà festive », annonce l’UMons. Cette course organisée sur la plaine de Nimy est devenue un événement incontournable pour la communauté de l’UMons. Toutes les assemblées générales des étudiants ainsi que certains kots associatifs, cercles, et associations étudiantes s’affronteront dans une course endiablée.

Lire aussi Les étudiants défilent dans les rues de Mons pour le cortège de printemps! (Nos photos et vidéos) Parmi les autres temps forts de la journée, le concours du plus beau cuistax organisé à travers le thème des « dessins animés ce notre enfance ». Après la course, la fête se poursuivra sur le campus avec des concerts et DJ-sets.