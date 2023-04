Cyclotourisme: deux nouveaux parcours ajoutés àla «Jacky Locicero» de Cyclo Montigny, départ de Landelies le 7 mai prochain

Le but est de réunir tous les passionnés de vélo au sein d’une même organisation.

Tout en conservant le label sportif de la Jacky, le club de Montigny a décidé cette année d’y joindre deux parcours plus paisibles dans le « Val de Sambre ».

« Notre base, ce sont les membres des clubs cyclos. Qu’ils soient cyclosportifs aimant relever les défis proposés par les brevet à dénivelés » ou qu’ils soient cyclotouristes privilégiant des plaisirs plus tranquilles », explique le Cyclo Montigny dans un communiqué.

Les six parcours sont ouverts à tous, et à tous types de vélos.

Le point commun ? Les six parcours explorent et valorisent, par des parcours bien étudiés, les ressources sportives et paysagères de deux régions qui méritent les détours.

La différence ? La nature des circuits.

Ø Les « Chemins de l’Eau d’Heure » évoquent par l’appellation la prochaine mise en œuvre d’une « voie », pédestre et cycliste qui sera aménagée au plus près de l’Eau d’Heure. Depuis le confluent de Marchienne avec la Sambre jusqu’aux Lacs.

Les quatre parcours vont crescendo. Le « Découverte », 80 km, évite les côtes les plus escarpées.

Ø Le Val de Sambre s’impose par la géographie. Montigny-le Tilleul est traversé par les deux rivières. Longer la Sambre, à partir de Landelies, traverser des villages comme Ragnies par exemple, sont des moments de choix dans une randonnée. À faire découvrir à nos amis extérieurs.

Le 40 est le plus accessible (un raccourci de 21 km est prévu). Le 70 comprend quelques vallonnements.

Notre ambition : faire de la Jacky Locicero une référence de qualité et de convivialité.