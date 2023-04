Début des débats attendus dans un procès à haut risque pour Fox News accusé de propager la thèse d’une présidentielle truquée en 2020

La sélection du jury a repris mardi matin, devant la cour supérieure de l’État du Delaware, à Wilmington, avant les plaidoiries d’ouverture des deux camps prévues plus tard dans la journée, a constaté une journaliste de l’AFP.

La chaîne Fox News est accusée d’avoir propagé la fausse thèse d’une présidentielle truquée en 2020 par une entreprise de machines de vote électronique, qui réclame 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts.

Le juge Eric Davis avait reporté l’audience de lundi à mardi, un délai qui laissait supposer des négociations de dernière minute entre, d’un côté, la chaîne et sa maison mère Fox Corporation et, de l’autre, l’entreprise Dominion Voting Systems.

Quels que soient les termes financiers, un accord éviterait à la chaîne préférée des conservateurs et à la famille Murdoch de subir « le procès en diffamation du siècle » comme l’a qualifié lundi le New York Times. Et à Rupert Murdoch, 92 ans, la perspective de devoir peut-être témoigner à la barre.