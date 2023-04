Les tickets de transports publics combinésdanstout le pays? «Plus simple, meilleur et attractif» pour la Chambre

La mise sur le marché de pareils tickets permettrait de rendre les transports publics « plus simples, meilleurs marché et à nouveau attractifs », selon le député Joris Vandenbroucke (Vooruit), auteur de cette résolution.

« C’est clairement la direction dans laquelle nous allons et nous devons toujours davantage aller. Avec mes collègues régionaux, j’ai débloqué le dossier du billet commun aux quatre opérateurs dans la zone de Bruxelles, le Brupass. Et nous avons demandé aux opérateurs de transports publics de travailler à l’élargissement de la zone concernée et de collaborer à la mise en œuvre de système de paiement encore plus intégré, y compris vers d’autres moyens de transport, pour faire de la mobilité une liberté », a-t-il commenté.