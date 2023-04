La Vivaldi fait un premier pas dans la recherche d’un consensus dans la dépénalisation de l’avortement: «Nous avons une opportunité d’avancer ensemble»

Le parlement avait échoué à voter une proposition de loi du PS, co-signée par sept partis, avant la formation du gouvernement. Le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang avaient formé un front contre ce texte et usé de tous les moyens parlementaires pour empêcher qu’il soit approuvé. Afin de déminer le sujet, l’accord Vivaldi a imposé en octobre 2020 de trouver une solution consensuelle après la rédaction d’un rapport d’experts universitaires.

À propos du délai dans lequel un avortement peut être pratiqué, les chrétiens démocrates ne veulent pas aller aussi loin que les recommandations des experts et préconisent de passer de douze à quatorze semaines en raison de la douleur que pourrait ressentir le foetus -un sujet toujours discuté et auquel les experts ont répondu de manière approfondie- et des méthodes utilisées. Pour ce qui est du délai de réflexion, actuellement de 6 jours, ils ne souhaitent pas le supprimer mais le réduire à 48 heures.

« Votre travail a déjà pesé. Par ce travail remarquable, vous avez eu une influence. Des partis qui ne bougeaient pas d’un iota depuis des années ont connu une évolution », a fait remarquer Patrick Prévot (PS).

« Grâce à votre travail, nous avons une opportunité d’avancer ensemble », a souligné Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen).

La Vivaldi devra tenter de s’accorder dans ce dossier sensible, une tâche qui pourrait s’avérer compliquée tant, malgré le dégel du CD&V, les positions restent éloignées sur certains points. « La recherche d’un consensus reste souhaitable et est un des défis de la majorité Vivaldi », a souligné Daniel Bacquelaine (MR).

Avec des accents divers, les six autres partis, co-signataires de la proposition socialiste ont rappelé leur position qu’ils estiment entièrement confortée par le rapport des experts. Les écologistes voient ainsi les 25 recommandations comme un ensemble. « Ce n’est pas une shopping list », a fait remarquer Mme de Laveleye.

Dans l’opposition, la cheffe de groupe PTB, Sofie Merckx, s’est dite prête à rallier une majorité de rechange pour soutenir la proposition de loi socialiste, co-signée par des libéraux, des écologistes, le PTB et DéFI. « La science valide ce texte que nous avons porté à huit partis », a affirmé Sophie Rohonyi (DéFI). Les Engagés voient d’un bon œil le rapport qu’ils jugent « important ». La cheffe de groupe Catherine Fonck soutient un certain nombre de points même si l’extension à 18 semaines, telle que préconisée, demeure « délicate » et suscite toujours des questions à ses yeux.

Dans les rangs flamands, la N-VA n’a pas voulu se prononcer à ce stade de la discussion même si la députée Valerie Van Peel s’est montrée pour le moins critique sur certains aspects du rapport. « Nous sommes à un point de départ et non à une conclusion ». Le Vlaams Belang n’a pas caché qu’il demeurait hostile à toute extension de délai.

Les experts n’entendent pas dicter leur position aux responsables politiques. « Notre mission, c’est de vous remettre un maximum d’outils pour former une décision éclairée. La légitimité citoyenne est chez vous. Il faut faire la part des choses entre la parole des experts et la légitimité politique », a dit l’ancien recteur de l’ULB et gynécologue, Yvon Englert, co-président du comité d’experts aux côtés de l’obstétricienne et cheffe de clinique de l’UZ Gent, Kristien Roelens.