Opération «Mains Propres»: la FIFA approuve le rapport annuel de l’Union belge de football sur les intermédiaires

Suite à l’opération Mains Propres, l’URBSFA avait mis en place en juin 2020 un nouveau règlement pour les intermédiaires. Dans son rapport annuel, l’Union belge a présenté les nombreux bienfaits de ce nouveau règlement. En D1A, le bilan des revenus de transfert est positif avec une somme autour de 80 millions d’euros. En D1B, le bilan est négatif de 10 millions d’euros. De plus, l’URBSFA précise que « les flux de paiement aux intermédiaires sont désormais plus transparents » et que « les intermédiaires ne réalisent de prestations que pour une seule partie dans une transaction, conformément à l’interdiction de conflits d’intérêts imposée par l’URBSFA ».

« Le système belge a contribué à un meilleur contrôle et à la conformité aux règles, et sera adapté pour se conformer à la réglementation mondiale des agents FIFA qui entrera en vigueur le 1er octobre 2023. À l’avenir, les intermédiaires devront avoir une licence FIFA et être soumis à une formation permanente. Le premier examen d’agent FIFA aura lieu le 19 avril », a encore souligné l’Union belge.