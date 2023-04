Vous partez bientôt en vacances à l’étranger? Évitez les pièges du roaming dans ces pays, les surcoûts pourraient être importants!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis 2017, les règles européennes en matière de roaming ont été harmonisées. Les consommateurs belges ne paient donc plus de frais supplémentaires dans la plupart des pays de l’Union, un grand changement pour ceux qui avaient l’habitude de voyager beaucoup… Ainsi, que vous consommiez des datas, que vous receviez ou passiez des appels, que vous envoyiez des SMS, vous payez le même prix qu’en Belgique et vous consommez votre forfait belge.

de videos

Certains pays ont été « assimilés » à l’Union européenne, et ne présentent pas non plus de surcoût. C’est le cas de la Norvège, du Lichtenstein, de l’Islande mais aussi de Monaco, d’Andorre, de Gilbraltar et du Royaume-Uni. Le Brexit n’a donc pas pénalisé les Européens sur ce domaine. Vous y aurez donc automatiquement accès aux réseaux 4G ou 5G anglais sans frais supplémentaires.

Lire aussi «Désormais, vous en aurez besoin...»: grand changement pour les touristes belges si vous vous rendez en Tunisie!

Toutefois, certains pays peuvent s’avérer piégeurs. Et vous risquez de vous retrouver avec une facture finale très importante.