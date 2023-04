Deuxième édition de Talents croisés: une expérience artistique et théâtrale unique en Brabant wallon

Lors de la première édition, quatre classes de différentes écoles du Brabant wallon avaient participé au projet. Pour cette seconde édition, les six classes suivantes ont été encadrées par le Brabant wallon et le Centre culturel du Brabant wallon (CCBW).

Au fil des ateliers de cette deuxième édition du projet « Talents croisés », les élèves ont pu nouer des contacts privilégiés avec les artistes, découvrir les coulisses de la création théâtrale et participer activement à ce processus créatif jusqu’à sa finalisation : la représentation sur scène. Cette expérience unique est tout aussi enrichissante pour les artistes impliqués. Au travers de leur collaboration avec les jeunes, ils ont pu mettre en perspective leur propre pratique et aborder de nouvelles réflexions quant aux thématiques abordées par leur spectacle de référence.

D’une part, la classe de Judith Quaghebeur du Collège Da Vinci de Perwez et celle de Chloé Dermont du Collège de Basse-Wavre ont travaillé avec les artistes Jeanne Decuyper et Suzon Gheur sur leur spectacle « Rabibochées » qui traite de l'amitié.

Des sujets d’actualité

D’autre part, les classes de Natacha Georges et de Valérie Godderis de l’Athénée Paul Delvaux d’Ottignies, de Christian Fiasse du Lycée Martin V et d’Anne Waltener de l’institut de la Providence de Wavre ont rencontré la Compagnie 22 pour travailler sur des thématiques d’actualité qui touchent les jeunes : la représentation politique, le monde en crise, mon futur moi, etc.