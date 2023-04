La Wallonie signe une déclaration d’intérêts pour un hydrogène propre transfrontalier: «Un moment charnière à la fois sur le plan énergétique et économique»

Une déclaration d’intérêts communs a été signée par plusieurs acteurs dont la Wallonie afin de favoriser le développement d’infrastructures de production, de transport et de distribution d’hydrogène.

La déclaration d’intérêts, baptisée « The Francorchamps Hydrogen Initiative », a notamment été signée par le ministre wallon du Climat et de l’Énergie Philippe Henry. Elle comprend le développement d’infrastructures locales de production, de transport et de distribution d’hydrogène, ainsi que d’une flotte de véhicules lourds (autocars, camions et remorques réfrigérées) fonctionnant à l’hydrogène. L’accent a également été mis sur l’utilisation de l’hydrogène dans le transport fluvial avec une volonté de développer une flotte de bateaux de navigation intérieure.