«Quelle mère horrible»: la décision de cette jeune maman contre sa fille choque les internautes (vidéo)

Une maman, Mme Tsetkin a décidé de garder son chien, Bart, alors même que celui-ci a mordu sa fille de trois ans. Selon elle, le chien n’a pas attaqué son enfant mais a agi en légitime défense face à sa fille insistance.

de videos

Lire aussi Une fillette de 9 ans vit un cauchemar lors de ses vacances en famille à la mer du Nord: «Il m’a utilisée comme un objet, je me sens sale»

« Après dix jours de réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion que nous commettons tous des erreurs dans la vie et nous avons pardonné à notre chien », déclare-t-elle sur TikTok. Elle continue de se justifier : « Mon chien n’a jamais attaqué ma fille », « ma fille de trois ans n’a pas compris que le chien devait se reposer aujourd’hui et qu’il ne fallait pas le toucher. Elle a commencé à le toucher encore plus, à s’asseoir sur lui, à lui grimper sur le visage et à lui faire mal ».