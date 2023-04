«Je trouve cela trompeur», «je n’en reviens pas»: des internautes choqués en découvrant la vérité sur des bonbons Haribo

Plusieurs internautes ont récemment appris la vérité quant au goût des oursons verts d’Haribo. Ces bonbons emblématiques ont bercé l’enfance de nombreuses personnes. Si l’on pensait que l’ourson vert avait un goût de pomme, citron ou de pastèque, un post Reddit et venu casser un mythe.

Elle s’est aperçue que les oursons verts Haribo avaient un goût de fraise et lui a alors demandé s’il savait. Il a alors répondu : « J’ai été honnête et j'ai fait oui de la tête. Le regard de trahison était irréel. Elle m'a demandé depuis combien de temps je le savais, et j'ai été honnête. Je lui ai dit que cela faisait aussi longtemps que nous étions mariés ».