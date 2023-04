La demande d’une hôtesse de l’air choque Anthony: «Vous vous foutez de moi?»

Anthony Bass, joueur de baseball et père de famille a vécu une situation qu’il juge honteuse. Lors d’un vol avec sa femme enceinte et leurs enfants de cinq et deux ans, ces derniers ont laissé derrière eux un siège sale, avec des pop-corn.

de videos

L’hôtesse de l’air leur a alors demandé de ranger, obligeant sa « femme enceinte de 22 semaines à se mettre à quatre pattes ». « Vous vous foutez de moi ? » a-t-il commenté sur Twitter.