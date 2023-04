Un homme fait unehorrible découverte au petit matin: «J’ai cru sentir quelque chose bouger dans mon caleçon»

Cet Australien a fait une horrible découverte au réveil et a vécu un cauchemar. En se réveillant, il sent quelque chose de bizarre bouger dans son caleçon. « Je me suis réveillé ce matin avec quelque chose qui bougeait dans mon pantalon », déclare-t-il.

Il découvre alors une araignée dans son caleçon ! Il s’agissait d’une araignée de Huntsman, une espèce venimeuse. « J’ai cru sentir quelque chose bouger », dit-il. Les internautes se sont étonnés de son calme mais en ont également profité pour en rigoler : « Félicitations. Vous êtes officiellement en couple maintenant »., peut-on lire dans les commentaires.