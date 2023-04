La Cité administrative à Liège rouvre ses portes au public: il n’est plus possible de commander des documents administratifs à la mairie de quartier des Guillemins

Dans ce cadre, la mairie de quartier des Guillemins sera définitivement fermée le 10 mai 2023 à 12h00 . Dès lors, à partir de ce 19 avril 2023, plus aucun document d’identité, titre de séjour, titre de voyage et permis de conduire ne pourra plus y être commandé compte tenu des délais de fabrication.

La continuité du service est toutefois bien garantie : les Liégeois peuvent se rendre dans toutes les autres mairies de quartier pour commander leurs documents. Pour rappel, elles se situent à Angleur, Bois-de-Breux, Bressoux, Grivegnée, Jupille, Sainte-Marguerite et Thier-à-Liège.