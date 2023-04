David Goffin renoue avec la victoire: le joueur belge vient à bout du vétéran Feliciano Lopez à Barcelone

Le Liégeois a débuté par un break d’entrée, mettant la pression sur son adversaire avant de perdre son service et laisser Lopez revenir à 3-3. Après un deuxième échange de service et quatre balles de break manquées à 5-5, Goffin a remporté le premier set au tie-break, 7/3.

David Goffin (ATP 99) a remporté son match au premier tour du tournoi de tennis de l’ATP Barcelone contre le vétéran de 41 ans et 593e joueur mondial, l’Espagnol Feliciano Lopez, qui bénéficiait d’une invitation. Sur la terre battue espagnole, le numéro 1 belge s’est qualifié pour le deuxième tour de l’ATP 500, doté de 2.722.480 euros, en trois sets. La partie, qui a duré 2 heures et 14 minutes, s’est soldée sur le score de 7-6 (3), 6-7 (4), 6-0.

Ancien 12e mondial, Feliciano Lopez a fait usage de toute sa technique pour résister dans la deuxième manche. Avec de nombreux enchaînements service-volée, l’Espagnol a contre-breaké pour faire 5-5, et s’est offert la deuxième manche dans un autre tie-break, 7/4.

Montrant de nombreux signes de fatigue et d’inconfort, Lopez, qui prendra sa retraite à l’issue de sa saison, s’est effondré dans le set décisif. Goffin n’a plus été inquiété et a confirmé sa place au prochain tour, 6-0.