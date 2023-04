L'ex-ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie Gilbert Bossuyt est décédé à l’âge de 75 ans

Gilbert Bossuyt était docteur en droit. Sa carrière politique a débuté lorsqu'il a été élu conseiller communal à Menen en 1971. Il est ensuite devenu bourgmestre de Menen en 1989 jusqu'en 1994. Il a ensuite été maire de 2001 à 2012. Bossuyt a également été député et chef de groupe à la Chambre et au Parlement flamand pendant de nombreuses années. En 2003, il est devenu ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Énergie, succédant à son collègue de parti Steve Stevaert.

L'actuel bourgmestre de Menen Eddy Lust (Open VLD) se souvient de Gilbert Bossuyt comme d'un poids lourd politique. "Tant au niveau local et national qu'au niveau parlementaire. Parmi ses collègues, il était connu comme un expert en dossiers très respecté", déclare Lust. "Gilbert était aussi plus qu'un homme politique : c'était un mari, un père et, entre-temps, un grand-père. Après sa carrière politique, il appréciait les petites choses de la vie en tant que père de famille. Malheureusement, la maladie a jeté une ombre sur lui ces dernières années. La bataille contre cette maladie, Gilbert l'a perdue. Mes pensées vont à sa famille, à qui je souhaite beaucoup de force".