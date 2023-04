La nouvelle Maison du Tourisme du Brabant wallon ouvre officiellement à Jodoigne

Ce vendredi 21 avril a lieu l’inauguration officielle de l’antenne d’accueil de la Maison du Tourisme du Brabant wallon (MTBW), en collaboration avec la Ville de Jodoigne et en présence de Valérie de Bue, ministre du Tourisme et du Patrimoine. La MTBW possédera donc deux points d’accueil dans la province. Le principal est ce dernier à Jodoigne et le deuxième est situé au Dernier Quartier Général de Napoléon. Le rôle de la MTBW est de promouvoir le tourisme et le patrimoine mais aussi le développement économique de la province.

Nouveau point d’information

Le nouveau point d’accueil de la Maison du Tourisme du Brabant wallon deviendra au fil des mois un véritable lieu de renseignements sur les activités touristiques à vivre en Brabant wallon, les sites à visiter, les hébergements où séjourner, les spécialités à goûter… En bref, tout ce qu’il y a à savoir sur cette province qui regorge de surprises. Des brochures générales et plus spécifiques seront également disponibles dans ce nouveau point d’information.