Francis Perrin revient sur l’arrêt de «Mongeville»: «France Télévisions a méprisé le public»

Ce qui est incompréhensible, c’est d’arrêter en plein succès. Mis à part ma déception, il y a, et c’est le plus important, un constat du mépris des téléspectateurs.

On savait que les fans avaient signé une pétition. Le paradoxe, c’est que la diffusion sur C8 fait que le cercle des fans s’est élargi.

Oui, c’est ça qui est formidable, et quand on m’arrête dans la rue, je constate qu’il n’y a pas que des gens de mon âge, des jeunes découvrent « Mongeville ». C’est une série française qui avait sa place et qui plaisait.

Il semblerait que c’est une première dans l’histoire de la TNT.

C’est complètement unique, être en tête de la TNT, ce n’était jamais arrivé pour aucune autre fiction, ce n’est pas rien. C’est un constat de bonheur. On m’appelle pour me dire : « C’est formidable ! » et je suis là à attendre tranquillement qu’on me propose quelque chose. Je veux dire du travail, de jouer… (Rires.)

On se prend à rêver que le tournage de « Mongeville » reprenne. Y croyez-vous ?

Non, je n’y crois pas trop. Mais je ne suis qu’un interprète, je ne m’occupe plus du tout de production. J’attends qu’on me sollicite et si ce n’est pas le cas, je suis très bien chez moi.

Il semble que toute l’équipe soit partante pour redémarrer…

Bien sûr, il y avait une telle bonne entente. Je dois dire que moi aussi, je serais ravi.

Pas de réaction de la part de France Télé ?

Ah non, je n’ai plus jamais eu un coup de fil de personne.

La popularité du personnage tient à son flair, à ses talents de cuisinier, à son goût pour la musique classique…

Et à sa manière de voir les choses un peu avec humour et une certaine sérénité. Et puis, il y a cette complicité entre lui et la capitaine Duteil, jouée par Gaëlle Bona. Ce couple un peu atypique plaît aux gens, comme un père avec sa fille ou un mentoravec une élève. C’est bien réalisé, il n’y a pas de violence. C’est une bonne série française qui a mérité son succès et qui le mérite encore, la preuve.

Il paraît que vous écrivez une pièce…

Non, c’est mon épouse qui l’a écrite. On la jouera en famille avec mes deux filles et mon fils, Louis, autiste, ma femme et moi. C’est inspiré de notre vie de famille. Cela faisait longtemps qu’elle caressait ce projet, et c’est pas mal. Quant à moi, je m’occupe de ma maison, de mon jardin, je lis, j’écoute de la musique. Maintenant que j’ai le temps, j’en profite.