Cara Delevingne: place à la résurrection après les polémiques

Ce mercredi soir, RTL club diffuse « Valérian et la cité des mille planètes », à 20h05.

Comme pour son partenaire à l’écran, Dane DeHaan (quoiqu’il revient enfin cette année dans « Oppenheimer », de Christopher Nolan), et pour son réalisateur, ce film a failli ressembler à un chant du cygne.

Mannequin au top, Cara Delevingne, 30 ans, a nourri cette dernière décennie l’ambition de devenir actrice. À partir de 2016, surtout, avec « Suicide Squad », suivi un an après de « Valérian et la cité des mille planètes », le space opera de Luc Besson adapté de la célèbre BD.

Ces derniers temps, Cara avait en effet surtout fait parler d’elle en raison de son comportement erratique. Les photos en septembre la montrant physiquement dévastée et dérangée mentalement, dans un aéroport, ont cependant servi d’électrochoc pour elle. « On ne peut pas fuir ses problèmes dans la vie, mais c’est tout ce que je voulais faire », a-t-elle confié. « Beaucoup de gens se sont inquiétés. Moi, je ne l’étais même pas. Au fond, c’est ça la vraie nature de l’addiction. » Dépressif, le mannequin était accro à l’alcool et aux médicaments depuis ses 15 ans. Aujourd’hui, Cara suit un traitement. Qui porte ses fruits : elle fait la couverture de « Vogue » ce mois-ci.