Le papy pervers tripote sa petite fille à La Louvière: «Je n’ai rien fait», affirme-t-il

Ce week-end-là, Christian garde ses 4 petits-enfants l’espace d’un week-end. Lorsque la maman vient les rechercher, la petite Marine, 8 ans, est manifestement traumatisée et elle annonce tout de go à sa mère que son papy a passé la main sous sa robe et sous sa culotte. L’un de ses frères confirme avoir assisté à la scène litigieuse et accuse son papy d’avoir également eu des gestes déplacés à son égard. La maman dépose immédiatement plainte et coupe les ponts avec son père.

Six ans plus tard, la petite Marine a heureusement bien évolué dans une famille aimante. Pour le substitut Sarelle Vandeloise, son papy a bel et bien commis les faits sur ses deux petits-enfants. Lorsqu’il a été examiné par les psys, il a tenu des propos plus qu’interpellants: « Un enfant qui subit des abus finit par oublier », « Un pédophile souffre plus que sa victime » ou encore « Un enfant qui entre dans la salle de bains, c’est pour voir le sexe de l’adulte qui s’y trouve ». Par ailleurs, même si ses antécédents judiciaires sont anciens, il faut souligner qu’il a été condamné pour le viol de sa belle-fille mineure en 1994…

A la défense, Me Jean-Edmond Mairiaux a plaidé l’acquittement de son client à titre principal, étant donné ses dénégations. Mais il a évidemment développé un titre subsidiaire, étant donné la nature du dossier: « 4 ans de prison, c’est beaucoup pour un homme de 80 ans, qui n’a plus le moindre contact depuis 6 ans, il n’y a pas de risque de récidive ».

Le jugement sera rendu le 15 mai.