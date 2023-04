Le couple de Wavre attend toujours le remboursement d’Engie: «On nous avait annoncés six semaines maximum»

Nous avions été contactés, il y a presque deux mois, par Isabelle et son mari, un couple de Wavre. À cause d’une erreur dans le relevé de compteur, le couple a dû payer un supplément de 300€ pour l’électricité. Depuis plus d’un an, ils se battent avec Engie, leur fournisseur d’énergie, pour obtenir un remboursement. Lors de notre appel, l’entreprise avait certifié qu’une note de crédit serait effectuée dans les six semaines. Près de deux mois après, Isabelle et son mari attendent encore, et n’ont aucune nouvelle d’Engie. « On nous avait annoncés six semaines maximum pour avoir la note de crédit. Elles sont passées et toujours rien », se désolent-ils.