Les citoyens de la zone Nord-Ouest de Charleroi peuvent donner leur avis sur la nouvelle offre de transport public du TEC

La mobilité régionale, parlons-en via Mobilli

Mobilli est un dispositif qui permet aux citoyens de s'informer et de participer à la vie de leur région en matière de mobilité lors d'ateliers participatifs sur le terrain ou en ligne sur mobilli.wallonie.be pour celles et ceux qui sont connectés.

Lire aussi Deux vols de cuivre sur la ligne Charleroi-Erquelinnes: des faits en très nette baisse

La plateforme a été mise en place en Wallonie par le SPW Mobilité et Infrastructures, le ministre Philippe Henry et le TEC. Mobilli est une démarche soutenue activement par les collèges communaux, les écoles, l'hôpital Notre-Dame de Grace et les différents parcs d'activités économiques.

C'est une belle opportunité pour les citoyens de faire entendre leur voix sur un sujet qui les concerne directement.

Les avis récoltés serviront à affiner le projet de refonte de l’offre TEC et à identifier des actions susceptibles de la rendre plus attractive et plus accessible. Laurent Blanchart, Directeur exécutif à la direction Charleroi du TEC, explique : « Les retours des citoyens nous permettront de coller à la réalité du terrain et de contribuer ainsi à parfaire le réseau bus dans l’entité de Charleroi selon les besoins des Carolos eux-mêmes. »

Un nouveau réseau en 2024

En plus de cela, des points d'interconnexion seront aménagés progressivement pour fournir des solutions de mobilité complémentaires aux réseaux de train et de bus. « C’est un processus participatif inédit qui aura couvert, d’ici 2030, l’ensemble du territoire wallon. Cette démarche se poursuit parallèlement à des investissements historiques en Wallonie au profit des transports en commun. La mobilité de demain doit être réfléchie avec les citoyens, afin de mieux correspondre aux besoins locaux », souligne le ministre de la Mobilité, Philippe Henry.