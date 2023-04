Pistolet Original fête ses dix ans avec un pistolet anniversaire réalisé par deux chefs étoilés

La recette du « pistolet américain », la plus populaire de l’établissement, a inspiré les deux chefs Yves Mattagne et Stefan Jacobs pour la confection du pistolet des 10 ans. Ils ont créé un pistolet américain Terre/Mer, au prix de 10€50.

Pour le côté Mer, Yves Mattagne propose un thon rouge coupé en cubes, mélangé avec une sauce USA (à base de mayonnaise, de sauce anglaise, de tabasco, de sel, poivre et moutarde). Il y ajoute du persil, des oignons et des câpres. Le demi-pistolet est fourré et nappé de sauce Shichimi (à base de mayonnaise japonaise, piment et ail).