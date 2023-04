Caroline, de Nandrin, se fait voler… sa boîte aux lettres customisée: «Elle ne vaut rien mais j’y tiens beaucoup!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est la véritable starlette de Saint-Séverin, à Nandrin. Depuis maintenant six ans, la boîte aux lettres de Caroline, alors customisée par ses deux enfants et elle-même, trône fièrement dans sa rue. « Tout le monde, dans le village, la connaît. C’est simple : quand j’invite quelqu’un à la maison, je lui indique la rue et lui décris la boîte aux lettres. Sans même donner de numéro, on la retrouve facilement », s’amuse-t-elle.

La boîte en question, customisée à la bombe chez Caroline. - FB

Mais ce lundi matin, la Saint-Séverinoise reçoit une visite impromptue du facteur à sa porte. « Où est votre boîte aux lettres ?, m’a-t-il demandé. C’est en regardant par-dessus son épaule que je me suis rendu compte, effectivement, qu’elle avait disparu. »