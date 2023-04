Le contrôle budgétaire wallon au menu de la semaine prochaine: «Je préfère ce terme de contrôle à celui d’ajustement»

Ne dites plus ajustement tant la volonté est de limiter le nombre de nouveaux dossiers mais plutôt « contrôle » budgétaire.

L’automne dernier, le gouvernement régional avait bouclé ses discussions budgétaires sur un solde brut à financer de 3,141 milliards d’euros, en amélioration d’un milliard sur un an. Des économies structurelles à hauteur de 250 millions d’euros avaient également été actées alors que l’engagement initial ne portait que sur un montant de 150 millions d’euros par an. Quant à la trajectoire du budget (-111 millions en 2023), elle faisait mieux que ce qui était initialement prévu (-224 millions d’euros), hors dépenses liées entre autres au covid, aux inondations, à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique.