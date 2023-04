Le Feelgood Festival veut évoluer vers une formule «Francofolies», avec une implication des commerçants et des concerts gratuits dans le centre d’Aywaille

Pour sa huitième édition, le Feelgood Festival, ancienne Yes2DayLand, innove. Fini de s’installer dans la plaine du centre récréatif de Remouchamps durant le dernier week-end des vacances d’été : l’événement déménage maintenant à proximité du parc communal d’Aywaille et du complexe sportif et se déroulera, cette année, du 29 juin au 2 juillet. « Parce qu’avec la modification du calendrier scolaire, ça ne correspondait plus à ce que nous étions, souligne Damien Corbesier, le président du festival aqualien. Cette fois, nous serons donc les premiers des vacances. » Un festival pour tous les publics. - Valentin Conraads

Le changement de lieu permettra quant à lui de voir les choses en (plus) grand. Les 20.000 festivaliers atteints lors des éditions précédentes pourront cette année monter jusqu’à 30.000 sur les quatre jours. « Avec de meilleures conditions d’accueil et de parking, souligne M. Corbesier. Cette année, on a vraiment voulu mettre l’accent sur le confort de tous. Mais ce sera également l’occasion de se rapprocher des commerces du centre d’Aywaille et d’ainsi leur permettre de profiter également du festival et du public qu’il amènera. »

Un bureau du festival dans le centre Cette édition fera toutefois d’abord figure de test. Si l’idée est de nouer des partenariats entre les commerçants et le festival, on ignore toutefois encore quelle forme ils prendront cette année. À l’exception toutefois de l’ouverture d’un bureau du festival dans la rue Henry Orban chaque samedi en matinée, d’ores et déjà annoncée.

Damien Corbesier. - FB Mais les organisateurs du Feelgood espèrent bien accentuer leur présence dans le centre d’Aywaille, en lorgnant vers un concept qui se rapprochera de celui qui a fait les beaux jours des Francofolies de Spa. « On espère, en effet, aller plus loin à l’avenir dans notre partenariat avec les commerçants, avoue Damien Corbesier. On imagine ainsi des petites scènes gratuites dans le centre d’Aywaille, et d’autres concerts programmés cette fois dans le parc communal. Un peu dans le style de ce qui se faisait aux Francofolies, mais en gardant nos spécificités. »