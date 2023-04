Trois échevins socialistes quittent le PS à Saint-Josse: «Ils ont privilégié une carrière personnelle au détriment des valeurs du parti»

Les tensions au sein du collège tennoodois continuent. Depuis l’exclusion du parti socialiste du bourgmestre Emir Kir, la Ligue Ouvrière, section locale du PS, se déchire. Ce mardi, trois échevins PS, Mohammed Jabour, Kadir Özkonakci et Dorah Illunga ont quitté le parti, annonce la DH.

Mohammed Jabour, échevin notamment de l’Environnement, de la Démographie, des Travaux Publics et de la Propreté Publique, a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour motiver sa démission, réalisée le 06 avril. « Ces derniers mois, notre section locale du PS subit des assauts multiples et répétés. La fédération bruxelloise du PS s’est attaquée de manière honteuse à Luc Fremal, notre Président. Pour rappel, il avait été élu à l’unanimité des membres et par bulletin secret. »