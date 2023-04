L’enseignement provincial du Brabant wallon lance une nouvelle option exclusive en Belgique!

L’option technique de transition (TTR) Informatique a donc été revue afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises, des employeurs et aux souhaits des jeunes qui désirent s’inscrire dans une option en lien avec le numérique. Il s’agit également de former les élèves aux évolutions de l’univers digital qui propose des outils, des langages et des programmes de plus en plus rapides, performants et vertigineux (métavers, IA, Open IA, ChatGPT, chatbot, etc.).

Le Brabant wallon souhaite renforcer l’enseignement et les formations en rapport avec le numérique afin de répondre aux enjeux de société, en pleine mutation numérique, technologique et digitale ainsi qu’aux besoins du territoire (40 % des start-up numériques de Wallonie sont basées en Brabant wallon).

Cette option est proposée aux élèves du Cepes Jodoigne, de l’ITP Court-Saint-Etienne, de l’Ipet Nivelles et de l’Ipes Tubize, couvrant ainsi l’ensemble du territoire du Brabant wallon. La nouvelle option TTR Programmation et technologies du numérique est une exclusivité au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais également en Belgique.

Au programme

L’option vise dans un premier temps les troisièmes et cinquièmes secondaires et dans un second temps, en 2024, les quatrièmes et sixièmes. Durant ce programme, ils verront : des cours portant sur les langages de programmation algorithmiques, l’intelligence artificielle, la technologie du jeu vidéo (métavers), les outils digitaux et le codage.

Les services de l’enseignement provincial du Brabant wallon ont établi des contacts avec des experts dans le domaine (Axel Legay et Nathanaël Ackerman), avec UCLouvain ainsi qu’avec des sociétés privées ayant des besoins importants en programmeurs, informaticiens… D’autres collaborations pédagogiques sont envisagées avec les forces vives actives dans ce secteur et présentes sur le territoire, notamment The Pod, Place of Digital. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un lieu dédié exclusivement au développement des nouvelles technologies en Brabant wallon.

« Une formation qualifiante »

« L’ouverture d’une telle option confirme la cohérence de l’écosystème digital en Brabant wallon », déclare Tanguy Stuckens, président du Collège provincial. « La concentration de start-up et de grandes entreprises actives dans le digital, la présence de différentes filières informatiques dans l’enseignement supérieur et l’action de facilitateurs économiques placent déjà le Brabant wallon sur la carte du numérique à l’échelle internationale. Il ne manquait plus qu’une formation qualifiante dès les secondaires pour préparer nos jeunes à la révolution digitale en marche et les former aux métiers du futur. Avec cette option, l’enseignement provincial du Brabant wallon pose un acte fort, tourné, une fois encore, vers l’innovation et la formation. »