Une patrouille de la police de Liège aurait refusé d’intervenir alors qu’un vol de vélo électrique était en cours: «Appelez le 101, on ne peut rien faire»

Un petit message posté lundi a enflammé Twitter ces dernières 24 heures. On peut y lire le récit d’un vol de vélo, en plein jour et en plein centre de la Cité ardente, auquel une patrouille de police serait restée indifférente, malgré l’appel qui leur a été lancé par un témoin. « Scène surréaliste ce matin à Liège sur la place Verte, peut-on lire, sous la plume de Greg. Un mec disque un cadenas de vélo électrique attaché à un anneau. J’interpelle deux policiers se trouvant à 60m – 70m. Leur réponse : Appelez le 101, on ne peut rien faire !!! »